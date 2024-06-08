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dunhillネクタイ
商品番号 C72347205330
商品名

dunhillネクタイ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...ストライプ　　エンジ色　　モスグリーン　　ゴールドベージュシルク　100%剣先　　　9.5cm全長　　約144cm落ち着いたお色の3色です
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