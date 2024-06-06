OAKLEY オークリー スカルベルト白 L 茶 Lの2本セット

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商品詳細
OAKLEYオークリースカルベルト白LOAKLEYオークリースカルベルト茶L※茶色の方はベルト留めがきれているのでおまけみたいなものです。使用は可能です。写真5枚目で確認ください。の2本セットです。ゴルフ用ですが、カジュアルにも使えます。長さ約117cmくらいになります。割と余裕もってご利用いただけます。それなりに使用感あるので、写真等でご確認ください。ご検討よろしくお願いします。
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