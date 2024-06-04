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カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）サイズ：タグ表記Lサイズ肩幅40cm身幅45cm着丈68cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。