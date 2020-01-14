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未使用✴︎美品✴︎ポールスミス マルチストライプ フラグメントケース ブラック
商品番号 L48017767762
商品名

未使用✴︎美品✴︎ポールスミス マルチストライプ フラグメントケース ブラック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✴︎人気✴︎未使用✴︎PaulSmithフラグメントケースM1A6344EGMETブラックカーフレザーマルチストライプ✴︎コンディション✴︎未使用品ではございますが状態は画像の方から確認宜しくお願い致します。✴︎付属品✴︎画像の物が全てになります。✴︎サイズ✴︎約縦8×横11.5×マチ1(cm)✴︎カラー✴︎　　　ブラック(マルチカラーストライプ)✴︎素材✴︎牛革✴︎仕様✴︎ファスナー付きポケット×1カードポケット×2ポケット×1　　何かあればコメント頂ければと思います。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cotton633861.html
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