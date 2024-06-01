【希少】蓄光 ウィルの自転車 BEDWIN ストレンジャーシングスTシャツ

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BEDWIN×strangerthingsのコラボtシャツです。シーズン3公開の時に二子玉川の蔦屋家電で開かれたイベントでdvdを購入したひとだけがgetできた超限定Tシャツ。直接その場で刷ってもらったものになります。ウィルが消えた時の自転車のプリントです。蓄光になっていてデザイン的にかなり洒落てます。肩幅54、身幅57、着丈68、袖丈20古着の商品ですので神経質な方はお控えください。NetflixadidasアディダスアンブロumbroプーマPUMAneedles90sナイロンジャケット古着柄ニットカーディガンスウェットパーカートレーナー古着vintageカーハートhufvansstussyステューシーxlargekangolポケットティートレーナースタジャン総柄シャツセットアップスラックスチェックTシャツパーカースウェットカーディガンニットベストハーレーダビットソンHarley-DavidsonオーバーオールvanswackomariaワコマリアstoneislandストーンアイランドlacosteラコステtommyTOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーcarharttディッキーズdickeisgapギャップnauticaノーティカスラッシャーthrasherthenorthfaceザノースフェイスpatagonia874ワイドパンツスケボーストリート菅田将暉あいみょんカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬