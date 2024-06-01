BOTT リンガーTシャツ　Lサイズ

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商品詳細
BOTTリンガーTシャツ試着しましたがサイズが合わなかったので出品します。大切に保管していた為、型崩れ汚れなどはありません。サイズ:L着丈:66.5cm身幅:51.5cm肩幅:46cm袖丈:20cm何か気になることがございましたらコメントをよろしくお願いします。
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