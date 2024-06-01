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BOTT リンガーTシャツ　Lサイズ
商品番号 F70221328571
商品名

BOTT リンガーTシャツ　Lサイズ
ブランド名 ボット
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTリンガーTシャツ試着しましたがサイズが合わなかったので出品します。大切に保管していた為、型崩れ汚れなどはありません。サイズ:L着丈:66.5cm身幅:51.5cm肩幅:46cm袖丈:20cm何か気になることがございましたらコメントをよろしくお願いします。
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