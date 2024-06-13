HTC フラワースタッズベルト エイチティーシー ヴィンテージ

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商品詳細
管理番号187ご覧頂きありがとうございます！フォロー割実施中です。プロフィールご覧ください即購入大歓迎です^_^【サイズ】32全長95cm【特徴】かなり雰囲気出てますアメカジ好き方やfairygrungefairycorefairygrungemcblinggaly2kpunk80s90s00sフェアリーコアフェアリーグランジマクブリンググランジパンク古着古着女子レディースお好きな方におすすめです！【生産国、素材】写真ご覧ください※写真記載がない場合もあります。【コンディション】Dかなり雰囲気ありますS新品タグ付きA数回使用の美品B目立つダメージ、汚れが見た当たらない状態C外観にスレ、汚れは見られるが着用に問題のない程度D目立つ不備があり、使用感が強いお品中古品なのでご理解の上、ご検討お願いします^_^その他 たくさんのお品物を出品しています同じアイテム、テイストのお品物はこちら#maomao_雑貨商品一覧こちら#maomao_出品商品 をご覧ください検索S/SA/Wおすすめ商品
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