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- クレヨンしんちゃん Ｔシャツ F 白 90s 当時物 ヴィンテージ アニメ 春夏
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商品詳細
✅必ずプロフの確認お願いいたします(^^)✅未使用タグ付き✅サイズ/F着丈65身幅52肩幅49袖丈22裄丈39(首元から袖口までの長さです)✅カラー/ホワイト✅素材/綿100%✅状態 特徴⭕未使用タグ付き ⭕薄手Ｔシャツ⭕非売品 入手困難 バンダイ製90s1/230420
http://narcologia.ru/goods/organization450662.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle706766.html
http://narcologia.ru/goods/smear43504.html
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90's
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