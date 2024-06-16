Paul Smith ウールマフラー ポールスミス

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◆他のサイトにも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦下さい。そのため予告なく出品を取り下げる場合が多々ございますので、ご了承下さい。◆PaulSmithウールマフラーポールスミス■長さ約121cm(フリンジ含まず)■幅約24cm■フリンジ約4.5cm■羊毛100%■ドイツ製多少の使用感はあるかと思いますが、目立つような汚れやダメージはございません。自宅保管品としてのご理解の上のご検討をお願い致します。