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【新品未開封】ホロライブ さくらみこ「4周年ライブの裏側」B2タペストリー
商品番号 A97297288120
商品名

【新品未開封】ホロライブ さくらみこ「4周年ライブの裏側」B2タペストリー
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきましてありがとうございます。【新品未開封】ホロライブhololiveさくらみこ「4周年ライブの裏側」B2タペストリーです。写真撮影後、すぐに保管しております。水濡れなどに注意し発送させて頂きますが、あくまでも素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。不明点はご質問ください。
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