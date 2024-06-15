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- 【新品未開封】ホロライブ さくらみこ「4周年ライブの裏側」B2タペストリー
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商品詳細
閲覧いただきましてありがとうございます。【新品未開封】ホロライブhololiveさくらみこ「4周年ライブの裏側」B2タペストリーです。写真撮影後、すぐに保管しております。水濡れなどに注意し発送させて頂きますが、あくまでも素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。不明点はご質問ください。
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