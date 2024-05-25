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【最終価格】Jack Daniel's バックル
商品番号 E84292064167
商品名

【最終価格】Jack Daniel's バックル
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多分30年くらい前に購入した物になります。使用歴はありますので細かい傷などあると思いますが、比較的綺麗な方だと思います、素人目線ですが。ただ、多少なりとも古いものになりますのでレア感はあると思います。完璧をお求めの方はお控え下さい。ご検討宜しくお願いします。お値下げはご遠慮下さい。#バックル#ジャックダニエル
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