【最終価格】Jack Daniel's バックル

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商品詳細
多分30年くらい前に購入した物になります。使用歴はありますので細かい傷などあると思いますが、比較的綺麗な方だと思います、素人目線ですが。ただ、多少なりとも古いものになりますのでレア感はあると思います。完璧をお求めの方はお控え下さい。ご検討宜しくお願いします。お値下げはご遠慮下さい。#バックル#ジャックダニエル
http://narcologia.ru/goods/unusable218174.html
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