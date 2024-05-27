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ヘキサゴン　羞恥心　Tシャツ　タオル　グッズ　12点セット
商品番号 G11683916513
商品名

ヘキサゴン　羞恥心　Tシャツ　タオル　グッズ　12点セット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。大幅値下げ当初より3000円引きにしました。気になっている方は早い者勝ちです。フジテレビ　ヘキサゴン　羞恥心　グッズフジテレビ系「クイズ！ヘキサゴンⅡ」から誕生したユニット「羞恥心」のオリジナル限定アイテム。Tシャツ　４枚　全てMサイズタオル　２枚クリーナーマスコット（裏がスマホ等の画面拭き）ボールペン　1本シャーペン　1本コスチュームキューピー　3体セットボールペンは未開封である為、インクの確認をしていませんのでご了承願います。全て新品未開封で、コレクションとして大切に保管していたので状態は非常にいいと思います。ただし、自宅保管の為、経年による袋の傷やシワなどありますので神経質な方はご購入をご遠慮下さい。上地雄輔　遊助つるの剛士野久保直樹
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