ワイルドスワンズ　グラウンダー　ホーウィンシェルコードバン　バーガンディ

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革ワイルドスワンズのグラウンダーです。ホーウィンのシェルコードバン#8バーガンディ内装が、イングリッシュブライドルです。状態は、使用感は少ないと思います。型崩れも無く、革の状態もいいと思います。9枚目に傷を乗せてますが、個人的には、そこまで目立たないと思います。シェルコードバンのバーガンディは、太陽光に当てると、素晴らしい光沢が出ます。革もしっかりしていて、いい財布だと思います。付属品、完備してます。即購入も歓迎します。宜しくお願いします。ラストクロップス好きにもカーサパームタング
http://narcologia.ru/goods/kindness663305.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric49745.html
http://narcologia.ru/goods/stage415297.html
SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB)
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WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折りウォレット/#8 ダークバーガンディ
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