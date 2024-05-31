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ワイルドスワンズ　グラウンダー　ホーウィンシェルコードバン　バーガンディ
商品番号 I49026527419
商品名

ワイルドスワンズ　グラウンダー　ホーウィンシェルコードバン　バーガンディ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革ワイルドスワンズのグラウンダーです。ホーウィンのシェルコードバン#8バーガンディ内装が、イングリッシュブライドルです。状態は、使用感は少ないと思います。型崩れも無く、革の状態もいいと思います。9枚目に傷を乗せてますが、個人的には、そこまで目立たないと思います。シェルコードバンのバーガンディは、太陽光に当てると、素晴らしい光沢が出ます。革もしっかりしていて、いい財布だと思います。付属品、完備してます。即購入も歓迎します。宜しくお願いします。ラストクロップス好きにもカーサパームタング
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