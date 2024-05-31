ワイルドスワンズ　グラウンダー　ホーウィンシェルコードバン　バーガンディ



SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB)



SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) | WALLET(MIDDLE) | WILDSWANS ... SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) | WALLET(MIDDLE) | WILDSWANS ...



WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折りウォレット/#8 ダークバーガンディ WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折りウォレット/#8 ダークバーガンディ



SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) | WALLET(MIDDLE) | WILDSWANS ... SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) | WALLET(MIDDLE) | WILDSWANS ...



WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折り ... WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折り ...



SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) | WALLET(MIDDLE) | WILDSWANS ... SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) | WALLET(MIDDLE) | WILDSWANS ...



WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折りウォレット/#8 ダークバーガンディ WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折りウォレット/#8 ダークバーガンディ



SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB)



限定シェルコードバンシリーズについてのお話 4 | WILDSWANS(ワイルド ... 限定シェルコードバンシリーズについてのお話 4 | WILDSWANS(ワイルド ...



限定シェルコードバンシリーズについてのお話 4 | WILDSWANS(ワイルド ... 限定シェルコードバンシリーズについてのお話 4 | WILDSWANS(ワイルド ...



SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB)



WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折りウォレット/#8 ダークバーガンディ WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Grounder（グラウンダー）2つ折りウォレット/#8 ダークバーガンディ



2023限定シェルコードバンシリーズについてのお話5(マーブル編① ... 2023限定シェルコードバンシリーズについてのお話5(マーブル編① ...



SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB) SHELL CORDOVAN / GROUNDER (EB)



限定シェルコードバンシリーズについてのお話 4 | WILDSWANS(ワイルド ... 限定シェルコードバンシリーズについてのお話 4 | WILDSWANS(ワイルド ...

財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革ワイルドスワンズのグラウンダーです。ホーウィンのシェルコードバン#8バーガンディ内装が、イングリッシュブライドルです。状態は、使用感は少ないと思います。型崩れも無く、革の状態もいいと思います。9枚目に傷を乗せてますが、個人的には、そこまで目立たないと思います。シェルコードバンのバーガンディは、太陽光に当てると、素晴らしい光沢が出ます。革もしっかりしていて、いい財布だと思います。付属品、完備してます。即購入も歓迎します。宜しくお願いします。ラストクロップス好きにもカーサパームタング