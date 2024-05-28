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KIJIMA TAKAYUKI キジマタカユキ　レザージェットキャップ
商品番号 P56579370240
商品名

KIJIMA TAKAYUKI キジマタカユキ　レザージェットキャップ
ブランド名 キジマタカユキ
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック後ろのアジャスターでサイズ調整可能。本革のレザージェットキャップ某セレクトショップにて25,000円程度で購入致しました。着用回数は10回ぐらいで、美品です。めちゃくちゃ格好いいです。ジェットキャップの形が思っていたよりも似合わず使用しなかった為、出品いたします。#ジェットキャップ
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