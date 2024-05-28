KIJIMA TAKAYUKI キジマタカユキ　レザージェットキャップ

カラー···ブラック後ろのアジャスターでサイズ調整可能。本革のレザージェットキャップ某セレクトショップにて25,000円程度で購入致しました。着用回数は10回ぐらいで、美品です。めちゃくちゃ格好いいです。ジェットキャップの形が思っていたよりも似合わず使用しなかった為、出品いたします。#ジェットキャップ



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