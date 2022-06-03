グレンロイヤル GLENROYAL SLIDING WALLET

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グレンロイヤルGLENROYALSLIDINGWALLETブライドルレザースライディングウォレット二つ折り財布SLIDINGWALLETお札入れの仕切りのレザーを「スライディング」させるとカードポケットを一つ増やすことができる仕様が特徴。GLENROYAL(グレンロイヤル)の文字が刻印されたゴールドのスタッドボタン、ナチュラルカラーのステッチ等カジュアルな要素が随所に組み込まれています。外側のフラップ同様にコインポケットのフラップも特徴的な曲線を描いています。素材牛革（ブライドル）生産国スコットランドサイズ幅12cm×高さ9.5cm×マチ2cmカラーBLACK（ブラック）多少の使用感はありますが、状態も良くまだまだ使っていただけると思います。使用感含めかなりお安く出品させていただきます。https://glenroyal.jp/journal/report27/財布形...二つ折り財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革