ルイヴィトン★ダミエ★長財布★グラフィット★N62665

ルイヴィトン★ダミエ★長財布★グラフィット★N62665ルイヴィトンダミエ長財布になります＾＾人気のモデルで説明不要のアイテムですね！お探しだった方はこの機会に是非★詳しい商品の詳細は画像をご覧ください。製造番号 TA0183サイズ横：約18.5cm縦：約9.5cm機能開閉二つ折り札入れ×1ファスナーコインポケット×1カードポケット×12フリーポケット×5状態小さな糸ほつれと若干の角スレがございますがそれ以外は見た目の状態も良くまだまだお使いいただける綺麗なお品かと思います。(ほぼ分からない程度です)中古品ですが確実に正規品ですのでご安心下さい★数年前に渋谷西武で購入しました。



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