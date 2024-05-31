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美品 ソロイスト オーバーサイズ Tシャツ 46 黒 / Soloist
商品番号 G87248351057
商品名

美品 ソロイスト オーバーサイズ Tシャツ 46 黒 / Soloist
ブランド名 タカヒロミヤシタザソロイスト
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TakahiroMiyashitaTheSoloist.のビッグシルエットTシャツですオーバーサイズのタイプで、サイズは46です。実寸以下です。肩幅約60cm,身幅約60cm,着丈約80cm色は黒です。よろしくお願いします。【検索用】Numbe(N)INEナンバーナインTakahiroMiyashitatheSoloist.takahiromiyashitathesoloist.タカヒロミヤシタザソロイストソロイストsoloistナンバーナイン宮下貴裕MINEDENIMマインデニムカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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