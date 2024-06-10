VANS ヴァンズ ERA エラ ブラック チェッカー グリッター 28cm

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VANSバンズERAV95CFHGLエラ617612-0001【商品名】ERAエラ【品番】V95CFHGL【サイズ】28cm（US：10）【カラー】BLACKブラックシルバーチェッカー【素材】天然皮革タグ付き、未使用品になります。個人保管の為、状態は写真にてご確認お願いいたします。付属品は特にありません。某シューズショップのファミリーセールで購入しました。ファミリーセール特有のシュータン裏のタグに☓マークが入ってます。クラシックラインの代表モデル・ERA(エラ)のCOMFORTシリーズ。インソールには脱臭効果を兼ね備えた、衝撃を和らげる軽量なカップインソールを搭載し、柔らかく弾力性もあり快適な履き心地の一足。盛り上がったチェッカーボード柄に施されたグリッターのアレンジがポイント。よろしくお願いいたします。