希少 70年代 ACE TONE SA-1 ギターアンプ 国産 ビンテージ

ジャパンビンテージ1970年代ACETONEのソリッドギターアンプです。レトロな見た目と、なんともいえない枯れたサウンドがおすすめですよ‼️年数の割に、状態も悪くないのですが、※Reverbだけが反応しません!!それ以外はガリもほぼ無く、トレモロの効きもバッチリです‼️専用カバーも付属致します。こちらも1部穴がありますので、写真でご確認ください。【商品サイズ】幅38cm奥行18cm高さ57cm素人採寸のため、若干誤差がある場合がございます。ご了承ください。※パソコンやカメラの関係上、実際の色と異なって見える場合もございます。ご了承ください。配送方法未定になっていますが、佐川急便を使用いたします。佐川急便と提携しています。佐川急便でお送りした方がお安くできるためです。即購入OKです。直接のお引き取りも大歓迎！直接引き取りの場合、送料を引かせていただき（¥12,000）になります。その他家具インテリア雑貨アンティークアメリカ雑貨楽器古着食器ブランドビンテージレトロレア物など色々出品しております。是非ご覧ください!!スリフトストアリット#スリフトストアリット



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