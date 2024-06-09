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PORTER SHEEN メンズ二つ折財布 ブラウン【美品】
商品番号 T82978267322
商品名

PORTER SHEEN メンズ二つ折財布 ブラウン【美品】
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉田カバン　PORTERSHEEN110-02921-60財布形···二つ折りカラー···ブラウンサイズは縦×横×高さ92×110×30（mm）程度小銭入れはBOX型なので、小銭が探しやすく、カードポケットの裏側にはレシートやカードを収納できるポケットがあります。表面や角の部分に傷や若干の色落ちはありますが、目立つような大きなものではなく、全体的に綺麗な状態です。
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