kolorの半袖パワーネット

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商品詳細
kolorの半袖のパワーネットになります。パワーネットはモデルさんなどに人気が出てきています。シワはございますが目立った傷や汚れはないため、アイロンをかけていただければ綺麗に着れると思います。平置き袖丈:38センチ着丈:63センチ身幅:49センチ袖丈は肩幅がわからないので首の縫い目から袖先までを測っています。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···タートルネック季節感···夏値下げ可能です。
http://narcologia.ru/goods/rebellion2378.html
http://narcologia.ru/goods/diamond955758.html
http://narcologia.ru/goods/approximate944320.html
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