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B'z LIVE FRIENDS カップ＆ソーサー ２客セット
商品番号 K57003354060
商品名

B'z LIVE FRIENDS カップ＆ソーサー ２客セット
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。・B’z『LIVEFRIENDS』の楽屋仕様カップ＆ソーサー２客セットです。(申し訳ありませんが、バラ売りはいたしませんので、セットでご購入願います。)・新品・未使用ですが出品に伴い、割れ、欠け等の確認、写真撮影のため箱から出させていただきました。・新品・未使用ですが、３、４枚目の写真のように、ソーサーに黒い点があります。また、５枚目の写真のように箱に少し折れ線が入っています。商品に問題はなく、割れ、欠け等はありませんが、完品をお求めの方、気になる方はご購入をご遠慮いただきますよう、お願いいたします。・新品・未使用ですが、自宅保管ということを、ご理解の上、ご購入いただきますよう、お願いいたします。〜商品詳細〜◎サイズ（本体）　・カップ（取手含まず）　　　直径８０mm　　高さ６１mm　　容量１６０ml　・ソーサー　　直径１４５mm　　高さ２３mm◎材質/加工　磁器/カップ・ソーサー共にス　クリーン転写による上絵加工　日本製（美濃焼）◎取扱注意事項　食洗機・電子レンジ使用不可B'zLIVEFRIENDS稲葉浩志松本孝弘楽屋仕様カップ＆ソーサー楽屋私用カップカップ
http://narcologia.ru/goods/recommended104590.html
http://narcologia.ru/goods/tenet965763.html
http://narcologia.ru/goods/encourage454472.html
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