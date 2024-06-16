

B'z LIVE FRIENDS カップ＆ソーサー ２客セット - ミュージシャン



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LIVE Blu-ray『B'z presents LIVE FRIENDS』 [2枚組（本編1枚+特典DISC1枚）]



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B'z LIVE FRIENDS カップ&ソーサー 届いた！ (3ページ目) - Togetter

ご覧いただき、ありがとうございます。・B’z『LIVEFRIENDS』の楽屋仕様カップ＆ソーサー２客セットです。(申し訳ありませんが、バラ売りはいたしませんので、セットでご購入願います。)・新品・未使用ですが出品に伴い、割れ、欠け等の確認、写真撮影のため箱から出させていただきました。・新品・未使用ですが、３、４枚目の写真のように、ソーサーに黒い点があります。また、５枚目の写真のように箱に少し折れ線が入っています。商品に問題はなく、割れ、欠け等はありませんが、完品をお求めの方、気になる方はご購入をご遠慮いただきますよう、お願いいたします。・新品・未使用ですが、自宅保管ということを、ご理解の上、ご購入いただきますよう、お願いいたします。〜商品詳細〜◎サイズ（本体） ・カップ（取手含まず） 直径８０mm 高さ６１mm 容量１６０ml ・ソーサー 直径１４５mm 高さ２３mm◎材質/加工 磁器/カップ・ソーサー共にス クリーン転写による上絵加工 日本製（美濃焼）◎取扱注意事項 食洗機・電子レンジ使用不可B'zLIVEFRIENDS稲葉浩志松本孝弘楽屋仕様カップ＆ソーサー楽屋私用カップカップ