1970's 1974's ビンテージ ニットタイ フランス

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手編みのようなニットタイそんなに厚みがなくシンプルな作りで、揺らぎのある編み目や、端がフリンジになっていているのが個性があり可愛いです。カーキの無地で合わせやすく、ネクタイピンも映えるデザインです。サイズ(cm)太さ:4〜4.8長さ:121状態特に目立つダメージはございません。※ネクタイのみのお値段です※当店で扱っている商品は全てがセカンドハンドです、返品・交換は致しかねますのでよくご検討頂いた上でのご購入を強くお勧め致します。お手元に届いた際、ガッカリされないよう努めて参りますが、モニター環境や、人の手での検品となります為認識の誤差が生じてしまうかもしれません、気になる方はご購入前にお気軽にお問い合わせくださいませ。当店ではフランスをメインとしたヨーロッパのヴィンテージ、アンティーク(40's〜80'sの古着とアクセサリー、20's〜のブロカント、雑貨)を多数扱っております。他の商品はこちらから↓#lovelettervintage-追記お願い-お値下げご希望額をオファーして下さる方がいらっしゃいますが、買い付け商品のみ掲載しております為、ご希望に添えない場合が多く、基本的にお値下げはこちらのタイミングで行います。ご希望に添えず申し訳ございませんがご了承ください。