アレキサンダーマックイーン ストール

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ご閲覧いただきありがとうございます。アレキサンダーマックイーンストールメンズ◇購入場所:阪急メンズ館◇購入時期:3年ほど前◇サイズ:約217mm✖️35mm主人の出品物です。購入後2度ほど使用し、クリーニング後保管しておりました。シミ等のトラブルなく綺麗な状態なので、どなたかご活用いただけたらと思い出品いたします。一一一一一一●一度は人の手に渡っている物です。完璧をお求めの方はご遠慮いただきますようお願いいたします。●コメントでお話し中でも、ご購入いただいた方を優先といたします。ご了承ください。一一一一一一プロフィールもご一読いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。