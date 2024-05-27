【希少☆美品】プラダ　ベルト　キマイラ　虎　蛇　レザー　ゴールド

○アイテムPRADA プラダ ベルト バックルキマイラ 虎 蛇 レザー ゴールド ○サイズ・ベルト全長96cmウエスト77cm~87cm幅3.5cm・バックル(最長)タテ6cmヨコ9cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態 BS新品・未使用品A使用感がほとんど無く未使用に近いB多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。 C特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。 D状態が悪く使用感の強いお品となっております。 Eジャンク品or難あり品 ○カラーゴールドブラウン茶系○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。最後までご覧いただきありがとうございます。他にも多数出品していますのでよろしければ是非ご覧ください。#のあの古着屋No.1042



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