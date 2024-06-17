シュプリーム Eyes Of Horus ボックスロゴ ニューエラ バーガンディ

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カラー...バーガンディ レッド形...ベースボール素材...ウールご覧いただき有難うございます2011SSリリース SupremeEyesofHorusBoxLogoNewEraCapです国内正規店にて購入しました1回着用しておりますが、状態は極めて良好ですその後、冷暗所にて大切に保管しておりましたカラー バーガンディ サイズ 73/8(58.7cm)バイザー裏側とニューエラロゴ刺繍が、ボディと同じバーガンディなので、BOXLOGOとホルスアイの刺繍が際立つアイテムとなっております当時、芸能人の方も着用されていて、話題性のあるアイテムでしたバーガンディは数も少なく、12年経過して今市場で見かける事はほとんど無いかと思われますご検討よろしくお願いいたしますシュプリーム キャップシュプリーム 帽子BOXLOGOボックスロゴニューエラキャンプキャップKAWSUNDERCOVERABATHINGAPESTUSSYHECTICSUPREME登坂広臣木村拓哉キムタクボックスロゴニューエラ