処分品！【龍 肘木】社寺仏閣、山車、屋台、だんぢり彫刻 長さ28ｃｍ ...

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★☆【龍 肘木】社寺仏閣、山車、屋台、だんぢり彫刻長さ28ｃｍ送料無料！【商品説明】■長さ280ｍｍｘ高さ60ｍｍｘ幅50ｍｍ（彫幅210ｍｍ）。■商品は、無垢材ですので多少の木のシミ、欠け、傷、有ります。■木彫り彫刻山車、屋台、お宮、などの肘木部材です。■商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮無く 【コメント欄】よりお聞きください。■サイズには、多少の誤差有ります。■商品は、すべて送料無料ですので落札金額だけのお支払いに成ります。■商品は新品です！在庫処分品です！【発送詳細】462■佐川急便にて発送致します。素材...木彫主題...動物