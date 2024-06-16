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処分品！★☆【龍　肘木】社寺仏閣、山車、屋台、だんぢり彫刻 長さ28ｃｍ
商品番号 F50114687940
商品名

処分品！★☆【龍　肘木】社寺仏閣、山車、屋台、だんぢり彫刻 長さ28ｃｍ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆【龍　肘木】社寺仏閣、山車、屋台、だんぢり彫刻長さ28ｃｍ送料無料！【商品説明】■長さ280ｍｍｘ高さ60ｍｍｘ幅50ｍｍ（彫幅210ｍｍ）。■商品は、無垢材ですので多少の木のシミ、欠け、傷、有ります。■木彫り彫刻山車、屋台、お宮、などの肘木部材です。■商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮無く　【コメント欄】よりお聞きください。■サイズには、多少の誤差有ります。■商品は、すべて送料無料ですので落札金額だけのお支払いに成ります。■商品は新品です！在庫処分品です！【発送詳細】462■佐川急便にて発送致します。素材...木彫主題...動物
http://narcologia.ru/goods/traverse421726.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual423746.html
http://narcologia.ru/goods/capitation426208.html
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