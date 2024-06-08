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パズドラ 一番くじ A賞 F賞ロシェ
商品番号 M21600061638
商品名

パズドラ 一番くじ A賞 F賞ロシェ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・商品内容A賞×1F賞ロシェ×1・商品状態購入して置いていたので特に傷などもないと思います。・発送方法A賞がちょうど入るくらいの箱があるのでその箱にに入れるためF賞はビニールを開け、折りたたんで発送する予定です。もちろんF賞モンスターメモリーカードも同梱いたします。ご理解いただける方のみ購入お願いしますm(__)m
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