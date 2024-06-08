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【限定生産品】プレーンモデルDC-3 新品
商品番号 F42502003707
商品名

【限定生産品】プレーンモデルDC-3 新品
ブランド名 ジャパンエアライン
特別価格 税込 3,818 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【日本航空70周年記念アイテム】【700ケ限定生産の商品】【スケールサイズ　1:80】　日本航空70周年を記念して販売された、DC-3プレーンモデルとなります。　木製台座には、シリアルナンバーが付いています(○○○/700と言った感じです)。・本体サイズ(約)　全長　24.57(cm)　幅　　36.2　高さ　6.45(台座含まず)・定価　14,500円+送料(880円程度)　貴重なアイテムをコレクション等にいかがでしょうか。検品の為、開封しましたがパーツが入ったビニール袋は、未開封です。　1~2枚目の画像は、この商品の紹介サイトからお借りしました。お送りする物は未組み立て品となります。　再生段ボールや袋へお入れしての梱包予定です。　らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便使用予定です。どちらで発送するかはこちらへ一任下さい。◎他にもプレーンモデル等出品しています。下記から是非ご覧ください。#retrokaNo.23091059000850
http://narcologia.ru/goods/navigate985230.html
http://narcologia.ru/goods/approximate967420.html
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