- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- その他
- >
- 航空機
- >
- 【限定生産品】プレーンモデルDC-3 新品
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【日本航空70周年記念アイテム】【700ケ限定生産の商品】【スケールサイズ 1:80】 日本航空70周年を記念して販売された、DC-3プレーンモデルとなります。 木製台座には、シリアルナンバーが付いています(○○○/700と言った感じです)。・本体サイズ(約) 全長 24.57(cm) 幅 36.2 高さ 6.45(台座含まず)・定価 14,500円+送料(880円程度) 貴重なアイテムをコレクション等にいかがでしょうか。検品の為、開封しましたがパーツが入ったビニール袋は、未開封です。 1~2枚目の画像は、この商品の紹介サイトからお借りしました。お送りする物は未組み立て品となります。 再生段ボールや袋へお入れしての梱包予定です。 らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便使用予定です。どちらで発送するかはこちらへ一任下さい。◎他にもプレーンモデル等出品しています。下記から是非ご覧ください。#retrokaNo.23091059000850
http://narcologia.ru/goods/navigate985230.html
http://narcologia.ru/goods/approximate967420.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic391212.html
Amazon.co.jp: デスクトップ DC-3 飛行機 アルミニウム モデル ...
Vintage Pan American DC 3 Airplane Model
DC-3 plane S (S92963) 【 Metalmart 】DULTON / ダルトン ：AIR PLANE ...
ダグラスDC-3 / C-473Dモデル - TurboSquid 300411
Flight Miniatures Continental DC-3 1:100スケール - プラスチック スナップフィットモデル 飛行機 - コンチネンタル航空機のコレクター用レプリカ - パーツ#ADC-00300C-001
売買 プレーンモデルDC-3 新品 - baserahomestay.com
1/100 ダグラスDC-3 DAKOTA ANA - DOYUSHA ONLINESHOP （童友社）
DC-3 plane S (S92963) 【 Metalmart 】DULTON / ダルトン ：AIR PLANE ...
テスター 1/95 アメリカ陸軍 DC-3 [TES650015] - 3,960円 : プラモデル ...
DC-3 – 航空機モデル専門店 クロスウイング
DULTON DC-3 plane S / ダルトン DC-3 飛行機 S Model S92963 ...
Flugzeugmodell
Vintage Pan American DC 3 Airplane Model
http://narcologia.ru/goods/navigate985230.html
http://narcologia.ru/goods/approximate967420.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic391212.html
Amazon.co.jp: デスクトップ DC-3 飛行機 アルミニウム モデル ...
Vintage Pan American DC 3 Airplane Model
DC-3 plane S (S92963) 【 Metalmart 】DULTON / ダルトン ：AIR PLANE ...
ダグラスDC-3 / C-473Dモデル - TurboSquid 300411
Flight Miniatures Continental DC-3 1:100スケール - プラスチック スナップフィットモデル 飛行機 - コンチネンタル航空機のコレクター用レプリカ - パーツ#ADC-00300C-001
売買 プレーンモデルDC-3 新品 - baserahomestay.com
1/100 ダグラスDC-3 DAKOTA ANA - DOYUSHA ONLINESHOP （童友社）
DC-3 plane S (S92963) 【 Metalmart 】DULTON / ダルトン ：AIR PLANE ...
テスター 1/95 アメリカ陸軍 DC-3 [TES650015] - 3,960円 : プラモデル ...
DC-3 – 航空機モデル専門店 クロスウイング
DULTON DC-3 plane S / ダルトン DC-3 飛行機 S Model S92963 ...
Flugzeugmodell
Vintage Pan American DC 3 Airplane Model