【限定生産品】プレーンモデルDC-3 新品

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【日本航空70周年記念アイテム】【700ケ限定生産の商品】【スケールサイズ 1:80】 日本航空70周年を記念して販売された、DC-3プレーンモデルとなります。 木製台座には、シリアルナンバーが付いています(○○○/700と言った感じです)。・本体サイズ(約) 全長 24.57(cm) 幅 36.2 高さ 6.45(台座含まず)・定価 14,500円+送料(880円程度) 貴重なアイテムをコレクション等にいかがでしょうか。検品の為、開封しましたがパーツが入ったビニール袋は、未開封です。 1~2枚目の画像は、この商品の紹介サイトからお借りしました。お送りする物は未組み立て品となります。 再生段ボールや袋へお入れしての梱包予定です。 らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便使用予定です。どちらで発送するかはこちらへ一任下さい。◎他にもプレーンモデル等出品しています。下記から是非ご覧ください。#retrokaNo.23091059000850