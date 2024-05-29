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リッジマウンテンギア　ウォレット
商品番号 V57513939532
商品名

リッジマウンテンギア　ウォレット
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

RIDGEMOUNTAINGEARRZIPWLTカラー:ブルー素材:本体部分X-PacVX07HS（ポリエステル62%、ナイロン38%）表面:70デニールのナイロンDWR（耐久撥水加工）中層1:BlackX-PLY、中層2:0.25milポリエステルフィルム（接着層）裏面:50デニールのポリエステルタフタサイズ:縦9.5cm×横10.5cm重量:約13g生産国:日本カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/smear163204.html
http://narcologia.ru/goods/rouge442810.html
http://narcologia.ru/goods/recycling410714.html

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