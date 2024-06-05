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K18喜平リング 12面トリプルカット【刻印】k18【重さ】約3.1g〜3.2g【幅】約4.5ミリサイズ約19号（刻印を外側にして装着してください）❣裏側でサイズが約1号小さくなります。こちらの商品は新品ですが検品や梱包など出し入れがありますので微かな小傷があるかもしれません。❗気になる方は実物写真を追加させて頂きます神経質な方はご遠慮下さい。購入後の返品はお断りしていますので、何か質問などありましたら遠慮なく言って下さい【発送】全て追跡あり(伝票番号は発送後通知します)【梱包】プチプチを使い傷が付かないようにします。宅急便コンパクトの場合は専用ボックス他は全て段ボール箱に入れて発送します。【発送方法】❗️(匿名発送)です。送り主の住所、氏名の記載はありません。購入者様も住所、氏名を教える心配はありません。#リング#K18#18金#喜平#ジュエリー#送料無料他にも数多くジュエリーを出品していますので是非ご覧ください(^^)20g30g50gなど、お探しの商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。-[]材質···ゴールド材質···ゴールド材質···ゴールド