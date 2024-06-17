vintage 80's puma cap キャップ

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80年代に国内生産されたプーマのキャップになります。非常に希少です。クラシックなスクエアっぽい形でオールドスクールな雰囲気が出せるかと思います。刺繍も綺麗でよく出来ています。つばを少し曲げても、上にアイウェア乗せてもかっこいいです。購入後着用機会がなくタグ付き新品未使用です。#リーバイス #リー #アディダス #ナイキ #ステューシー #チャンピオン #カーハート#バブアー #ディッキーズ #ノースフェイス#パタゴニア #ラルフローレン #バーバリー#ポロ #スターター #ラコステ #ディーゼル#ラングラー #チャップス #ペンドルトン#ハーレーダビッドソン #フルーツオブザルーム#ジャージーズ #ギルダン #トミーヒルフィガー#ショット #エルエルビーン #プーマ #ノーティカ#ベルスタッフ #ディズニー#ダックジャケット #オイルドジャケット #スウェット#パーカー #トレーナー #ジャケット #デニム#ハンティングジャケット #スタジャン #スカジャン#ミリタリー #ユーロミリタリー #軍モノ #90s#ユーロワーク #ダウンジャケット #ビッグシルエット#ヴィンテージ #USA製 #ビッグサイズ#ジップアップ #トラックジャケット #ビッグロゴ#ナイロンジャケット #銀タグ