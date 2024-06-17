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vintage 80's puma cap キャップ
商品番号 J94515724630
商品名

vintage 80's puma cap キャップ
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代に国内生産されたプーマのキャップになります。非常に希少です。クラシックなスクエアっぽい形でオールドスクールな雰囲気が出せるかと思います。刺繍も綺麗でよく出来ています。つばを少し曲げても、上にアイウェア乗せてもかっこいいです。購入後着用機会がなくタグ付き新品未使用です。#リーバイス　#リー　#アディダス　#ナイキ　#ステューシー　#チャンピオン　#カーハート#バブアー　#ディッキーズ　#ノースフェイス#パタゴニア　#ラルフローレン　#バーバリー#ポロ　#スターター　#ラコステ　#ディーゼル#ラングラー　#チャップス　#ペンドルトン#ハーレーダビッドソン　#フルーツオブザルーム#ジャージーズ　#ギルダン　#トミーヒルフィガー#ショット　#エルエルビーン　#プーマ　#ノーティカ#ベルスタッフ　#ディズニー#ダックジャケット　#オイルドジャケット　#スウェット#パーカー　#トレーナー　#ジャケット　#デニム#ハンティングジャケット　#スタジャン　#スカジャン#ミリタリー　#ユーロミリタリー　#軍モノ　#90s#ユーロワーク　#ダウンジャケット　#ビッグシルエット#ヴィンテージ　#USA製　#ビッグサイズ#ジップアップ　#トラックジャケット　#ビッグロゴ#ナイロンジャケット　#銀タグ
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