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商品詳細
閲覧ありがとうございます。ナイキエアズームディビジョンメンズシューズになります。サイズ···27cmカラー···ホワイト用途···ランニングシューズ白地に赤のメッシュが入っており、ナイキのロゴは黒で書かれてます。ランニングやトレーニング用のシューズとしても使用できますし、フアッションとして、履いても使えるので、色んな場面で使用できます。気になる方は連絡頂けたら幸いです。また、即購入もOKです。#ナイキ#エアズーム#ディビジョン#スニーカー#ホワイト#新品#ランニング#スポーツ#27cmカラー···ホワイト
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