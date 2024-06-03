グッチ グッチガーデン スネークリング 925 リング ...

【出品にあたり】⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。【商品入手先】公安認可の正規ブランド品買取販売店鑑定済みの確実な正規品(本物)です♪⭐️ブランド名：グッチ/GUCCI⭐️サイズ：※多少の誤差があると思いますが予めご承知の上ご購入をお願い致します。サイズ19号⭐️色：シルバー系⭐️状態：多少の使用感はございますが目立つ傷等なく比較的状態のよいお品物になります。詳細は画像にてご確認ください。【付属品】画像のもので全てになります。【梱包、配送について】梱包はプチプチに包みダンボール、または簡易梱包資材に入れての発送になります。厳重に梱包しますので破損の心配は不要です⭐️管理番号：A0013E⭐️他にもブランド品やおしゃれなアイテムを多数出品していますので是非ご覧ください⭐️カラー...シルバー材質...シルバー



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