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11/5訳アリ ロエベ長財布ウォレットラウンドファスターアナぐラムロゴ型押しー
商品番号 Q12856552583
商品名

11/5訳アリ ロエベ長財布ウォレットラウンドファスターアナぐラムロゴ型押しー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

11/5セール柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...オレンジ財布形...長財布素材...本革こちらのメルカリ購入。半月も使用していません。使い始めて小銭入れのチャックが使いづらいと感じていまして、半月後チャックが外れていまいました。そのほかは綺麗な状態だと思います。以前、メルカリでロエベの長財布。外側のチャックが外れていまして、\u003cその分お安くなっていました\u003e渋谷東急デバート本店へ持ち込み、修理して頂たいた際、スタッフの方が、損な長く使用してないのに、外側チャックが外れるのは、たまにチャック開ける時クセがある方がいらっしゃると聞き、その様な方がチャックを壊されてしまう方がいると聞いた事があります。小銭入れチャックが外れている事をご理解頂ける方。宜しくお願い致します。#ロエベ#長財布#オレンジ色#ロゴ型押し#小銭入れチャック外れ
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