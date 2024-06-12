新品未使用 UNIF ストラップバックキャップ

◯商品名UNIFストラップバックキャップ◯状態新品未使用◯カラーブラック×マルチ◯サイズフリー（サイズが調整できます）キャップ内回り約54~59cm◯商品特徴正面にマルチカラーの刺繍がされたストラップバックキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思いますがこちらは珍しいデザインのお洒落なベースボールキャップとなっています。◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送ネコポスでの発送を予定しています。#即購入OK#帽子#ユニフ#ボールキャップカラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン



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