！新品未使用！　HUF カラビナ　コインケース　ステッカー4枚

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半年前にHUFで購入したカラビナ、コインケース、ステッカーです3点とも新品未使用、カラビナ、コインケースは袋からも開けてません✔︎カラビナ亜鉛合金素材の栓抜き型カラビナ３つのキーリング✔︎コインケースビニール素材コインケースチェーン付き✔︎ステッカー4枚おつけします！素人の自宅保管ですので、ご理解頂ける方はご購入下さい。