Berluti / ベルルッティ コインケース 小銭入れ カリグラフィ

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オルガ期 ベルルッティコインケースカリグラフィオフィシャルの巾着袋付きOlgaBerluti/OriginScriptCalligraphyLeatherCoinCase素材：ベネチアンレザーカラー：ブラウン柄・デザイン：カリグラフィ【コインケース】糸のほつれ等はありません角や辺に使用感があります手触りで気付く少しのめくれが2ヵ所※写真10枚目の左上画像の蓋部の角と、写真10枚目の左下画像の底部の角【オフィシャル巾着袋】未使用で美品です13年程前にBerluti大阪心斎橋店にて購入(たしか5万円ほど)使用する機会がなくなり自宅で保管していました中古品であることをご理解の上、購入をご検討ください#ベルルッティ#ベルルッティコインケース#ベルルッティ小銭入れ