ripvanwinkle リップヴァンウィンクル レザー コインケース

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商品詳細
未使用品です。内側に仕切りありますので、コイン＆カード、コイン＆札少々、カード＆札少々、等多目的に使用可能です。SIZE…横9.5cm、縦6.5cm素材…イタリア、バダラッシカルロ社のプエブロレザーカラー…オールブラック
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http://narcologia.ru/goods/response248642.html
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