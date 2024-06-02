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XLARGE コーデュロイパンツ　34インチ
商品番号 E85843322947
商品名

XLARGE コーデュロイパンツ　34インチ
ブランド名 エクストララージ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にメルカリにて購入しました。服の系統が変わった為、出品しました。茶色なので、秋に合うかと思います。コメントお待ちしております。
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