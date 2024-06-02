XLARGE コーデュロイパンツ　34インチ

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商品詳細
数年前にメルカリにて購入しました。服の系統が変わった為、出品しました。茶色なので、秋に合うかと思います。コメントお待ちしております。
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http://narcologia.ru/goods/septet350019.html
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コーデュロイパンツ/34/コットン/ブラック/カーゴ/エクストララージ
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