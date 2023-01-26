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loopwheeler × ニューエラ　BEAMS PULS 別注
商品番号 F16722452548
商品名

loopwheeler × ニューエラ　BEAMS PULS 別注
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

春に1度だけ2.3時間着用しています。汚れなどはありません。■デザイン〈LOOPWHEELER（ループウィラー）〉のスウェット生地を使用した〈NEWERA（ニューエラ）〉6パネルキャップが登場。〈BEAMSPLUS〉では今回、1949～1957年に使用されていたヤンキースロゴをフロントに配したスナップバックキャップを別注でデザイン。フラットタイプのブリム、帽体後ろのスナップバック上部にはホワイト×ブルーの〈LOOPWHEELER〉カタカナネームが付いています。■素材旧式の吊り編み機を使用したスウェット素材。柔らかさとコシを両立した適度な厚みのLWミドル30/8を使用。
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