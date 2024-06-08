フェラガモ 二つ折り財布

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商品詳細
数年前に購入しましたが、1度も使用していません。本革を使用しており高級感ある品物です。傷、汚れはありません。箱はありません。#財布#折り財布#フェラガモ#Ferragamo#二つ折り財布カラー···ブラック素材···本革
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