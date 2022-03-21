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ドルチェ\u0026ガッバーナ　レザーベルト　バックル　ダークブラウン
商品番号 D61517086997
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ　レザーベルト　バックル　ダークブラウン
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイテムDOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナドルガバオーバルDGロゴバックルベルト95㎝38inchレザーダークブラウンゴールド　シルバー金具　メンズ○サイズ表記　95㎝38inch実寸　長さ約84cm～約94cm（最小穴まで～最大穴まで）幅約3.5cmバックル幅　約7.5㎝平置き実寸。○状態多少の使用感はありますがまだまだご使用いただけると思います。○カラーブラウン　茶色ゴールド　シルバー○素材レザー
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