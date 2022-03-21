ドルチェ\u0026ガッバーナ　レザーベルト　バックル　ダークブラウン

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商品詳細
アイテムDOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナドルガバオーバルDGロゴバックルベルト95㎝38inchレザーダークブラウンゴールド シルバー金具 メンズ○サイズ表記 95㎝38inch実寸 長さ約84cm～約94cm（最小穴まで～最大穴まで）幅約3.5cmバックル幅 約7.5㎝平置き実寸。○状態多少の使用感はありますがまだまだご使用いただけると思います。○カラーブラウン 茶色ゴールド シルバー○素材レザー
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