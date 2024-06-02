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エアジョーダン AIR JORDAN 13 青
商品番号 P22693841313
商品名

エアジョーダン AIR JORDAN 13 青
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

説明をよくお読みください。①すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。②写真の状態が現状の状態です。写真の状態を確認して、納得した上でご購入ください。お互い気持ち良く取引出来たらと考えております。宜しくお願い致します。スニーカー型···ミッドカット柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントカラー···イエロー履き口···紐ジョーダン13ジョーダン13コーデジョーダン13ラッキーグリーンジョーダン13レビュージョーダン13デルソルジョーダン13オリジナルジョーダン13ゴルフシューズジョーダン13ロージョーダン13サイズ感ジョーダン13ネイビージョーダン13コーデジョーダン13ラッキーグリーンジョーダン13レビュージョーダン13デルソルジョーダン13オリジナルジョーダン13オリジナルカラージョーダン13ゴルフシューズジョーダン13ロージョーダン13ローカットジョーダン13レトロロージョーダン13ネイビージョーダン13ゴルフジョーダン13ゴルフシューズ
http://narcologia.ru/goods/traverse117826.html
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