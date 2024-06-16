たまごっちピース ＋ たまデコピアス3つ ＋ ストラップ

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商品詳細
可動確認済。画像に載っている物のみの提供になります。状態●各部品のつなぎ目に変色がみられます。●上面透明な部品の縁が劣化などで白化が見られます。画像にある電池をお付けします。作動再確認を行ったところ、本体は問題なく動きます。デコピアスに関しては、ハート（ピンク色）と蝶（紫色）はスムーズに作動しますが、画像、本体に付けている金色のものは、反応が時々鈍くなるようです。
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