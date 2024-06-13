ご閲覧いただきありがとうございます！【商品詳細】Y/PROJECTワイプロジェクトFLAGPRINTDOCKINGT-SHIRTフラッグプリントドッキングTシャツyprojectのドッキングTシャツ。肩から腕や身頃まで、2枚のフラッグがドッキングされており、再構築を得意とするワイプロジェクトを感じられるお品物です。タグ付きの未使用で、まだまだご利用頂けます。サイズ···M着丈···72cm身幅···61cm袖丈···22cm肩幅···54cmカラー···ネイビー素材···コットンその他、COMMEdesGARCONSHOMMEPLUS（コムデギャルソンオムプリュス）や、yohjiyamamotopourhomme（ヨウジヤマモトプールオム）等、着なくなった多数のドメスティックブランドを多数出品しております。本商品の採寸は、平置きでの計測となります。個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。お写真の撮り直し、ご質問などのコメントも心よりお待ちしております！お気軽にコメント欄にご質問等お書きください！



Y/PROJECT フラッグ ドッキング Tシャツ M 【完売】 メンズ ...



【新品未使用】Y/PROJECT フラッグ ドッキング Tシャツ M



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[中古]Y. PROJECT(ワイプロジェクト)のレディース トップス 4連ドッキングTシャツ



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