★新品未使用★ Dsquared2 ロゴ キャップ

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☆★新品未使用★☆ディースクエアードDSQUARED2ベースボールキャップ2023年春夏新作サイズ：頭周：57〜ツバ長さ:7.5※サイズ調節可能素 材：100%コットン品 番：bcm066708c03567品 番：ブラック ロゴ薄いピンクブフロントにロゴプリント、カーブバイザー、アイレットディテール、バックに調節可能なストラップ、留め具なし。アイテム説明「ICON」ロゴを大胆に配したベースボールキャップ。ロゴのダメージ加工がD2らしく、カジュアルな印象を演出しています。アジャスターストラップでお好みのフィットに調節が可能。バックには「DEAN\u0026DANCATEN」ロゴをあしらい、さりげなくポイントに。存在感抜群で、コーディネートのワンポイントとしてオススメの逸品です。【素材・風合い】メゾンこだわりの上質なコットンを贅沢に採用。前頭部にはハリのあるギャバジン生地を、後頭部には裏起毛の柔らかい生地を使用することで快適な着用感を実現しています。セレクトショップにて購入 即購入OKです