Christian Diorカウス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますm(__)mChristianDiorカウス付属品無しヴィンテージの為詳細等はわかりませんまた経年劣化等ある場合があるので写真を見てご確認ください神経質な方はご遠慮くださいよろしくお願いいたします鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。#ChristianDior#Dior#カウス#ネクタイ#アクセサリーショップPino即購入ok
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