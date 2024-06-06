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アリゾナ・ダイヤモンドバックス　59FIFTY ダブル蛇ロゴ　60.6
商品番号 U17672758517
商品名

アリゾナ・ダイヤモンドバックス　59FIFTY ダブル蛇ロゴ　60.6
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新・旧ヘビロゴ　ランディ・ジョンソン　カート・シリング●フォルム：59FIFTY●ポリエステル製●カラー：ブラック＆パープル●サイズ：7-5/8(60.6cm)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。ダメ元で\"とりあえず聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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