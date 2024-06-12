故 Dom DiMaggio 直筆サインCAP ドン ディマジオ NEW ERA

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2001FLEERLEGACYAUTOGRAPHEDCAPDomDiMaggioです。FLEER社から2001年に発売された商品でBOXに1個直筆サイン入りCAPがランダムに入っていました。MLBの公式CAPで世代を問わず大人気のNEWERA社のCAPに大きく丁寧な直筆サインが入っています。サイズは7（55.8cm）です。FLEER社の証明書が付属します。DomDiMaggioはメジャーリーグに在籍した14年間、ボストンレッドソックス一筋でプレーしました。守備のスペシャリストで広い守備範囲を誇り、外野手としてメジャーリーグで僅か5人しか達成していないシーズン500刺殺を達成しました。また、レッドソックスの球団記録となる34試合連続安打を記録しました。レッドソックスの野球殿堂入りを果たしています。実兄は56試合連続安打を記録した、ヤンキースの大スターであるJoeDiMaggioです。購入後は空調管理されたトランクルームで保管しています。詳細は画像をご確認下さい。是非この機会にいかがでしょうか？即購入可能です。